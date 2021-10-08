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08.10.2021г.
Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за девять месяцев 2021 года

Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за девять месяцев 2021 года

Пт, 08.10.21 12:59
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Банк «Кузнецкий» подвел итоги* финансовой деятельности с января по сентябрь 2021 года.

На 1 октября активы банка составили 6,6 млрд рублей, что больше на 2% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка составил 628 млн рублей. С января организация получила чистый валовый доход в размере 455 млн рублей, из них чистых процентных доходов – 241,6 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов – 213,4 млн рублей. Общий объем доходов на 1 октября составил 637 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения -99,6 млн рублей, чистая прибыль - 69,7 млн рублей.

Таким образом, балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 69% или на 40,5 млн рублей, чистые процентные доходы выросли на 7% или на 15,5 млн рублей, общий объем доходов - на 6% или на 39 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму около 4,2 млрд рублей, из них почти 2,3 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Из них в рамках федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства выделили 947 млн рублей.

Кредитный портфель банка на 1 октября составил 4,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 3,1 млрд рублей, физических лиц – 1,2 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,75 млрд рублей, бъем вкладов населения на 1 октября – 2,72 млрд рублей. Депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 5,4% и составили 2,65 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц - на 12% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Привлечено от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса более 66 млн. рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 октября резервы ликвидности составили более 2,4 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 октября составляют:

- Н1.2 – 8,76% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%)

- Н1.0 – 10,45% (минимальное значение, установленное Банком России, 8%)

- Н3 – 71,74% (минимальное значение, установленное Банком России, 50%).

*Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018г.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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