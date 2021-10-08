В Пензе приступают к строительству развязки в Арбеково

В Пензе на следующей неделе начнутся работы по созданию транспортной развязки на 624-м километре трассы М5 «Урал». Ее будут делать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт на работы заключили с ООО «Автодоринжиниринг». Реализацию проекта разбили на три этапа. Объект должны сдать к концу декабря 2025 года.

«В состав проекта входят: путепровод железобетонный длиной 105,42 м через М5 «Урал», транспортные развязки, надземный пешеходный переход. Проезжая часть основного путепровода будет иметь четыре полосы движения. Проектом предусмотрено обустройство наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров, вынос коммуникаций», - сообщает пресс-служба мэрии.

Общая протяженность нового объекта – более 4 км. На реализацию контракта выделили 1 723 949, 240 тыс. рублей.