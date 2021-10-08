«Сбер» провел «Урок цифры» для школьников Пензы

В новом лицее №14 прошел открытый урок на тему «Искусственный интеллект в образовании» для учащихся 7 класса. Он был разработан благотворительным фондом «Сбербанка» «Вклад в будущее» при поддержке экспертов «Сбера» в рамках совместного проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников».

Организаторами всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

В ходе 45-минутного урока ребята смогли погрузиться в цифровой мир, познакомиться с современными технологиями искусственного интеллекта. Эксперты «Сбера» рассказали об основах и принципах его работы. Тема вызвала у школьников живой интерес, ребята с удовольствием дискутировали на тему применения искусственного интеллекта в жизни современного человека.

«Искусственный интеллект давно является частью нашей жизни. Знакомиться с этой технологией сейчас стоит уже со школьной скамьи, если не раньше. Наше будущее будет зависеть от набора и качества знаний и навыков сегодняшних школьников. Поэтому очень важно, что в рамках «Урока цифры» актуальная информация становится доступной для учащихся. К искусственному интеллекту нужно относиться с большим вниманием и изучать его, потому что с ним связаны многие громкие открытия в нашей жизни. Более того, мы должны быть не просто готовы к новым прорывным достижениям, но и уметь их применять. Цифровые технологии уже сейчас могут стать главным помощником человека, освободив его от рутинной работы, предоставляя возможности для творчества. Проект «Урок цифры» помогает детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, открывать для них новые возможности и компетенции, востребованные уже сегодня», - рассказала управляющий пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

Цель нового «Урока цифры» (6+) — познакомить школьников с понятием искусственного интеллекта, рассказать, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти уроки дистанционно на сайте урокцифры.рф, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из пяти занятий по различным направлениям IT. Среди них - «Разработка игр», «Безопасность в сети», «Искусственный интеллект в музыке», «Быстрая разработка приложений» и «Искусственный интеллект в образовании». Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Также на этом сайте открыты вебинары для педагогов. Последний пройдет в период с 27 сентября по 10 октября 2021 года.