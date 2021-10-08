В России готовят новый порядок въезда и выезда из страны

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России сообщил о начале подготовки нового порядка въезда и выезда из страны.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РЕН-ТВ». По словам Сергея Лаврова, суть необходимых приготовлений заключается в том, чтобы сделать порядок процедуры обеспечения въезда в страну и выезда из нее максимально прозрачным.

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет», - пояснил министр.

Ранее был утвержден новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Теперь родители при подаче заявления смогут прописать, в какие конкретно страны и на какой период времени запрещают покидать детям территорию страны.