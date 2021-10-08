Пензенские аграрии продали за границу товара на 89,3 млн $

За 9 месяцев предприятия агропромышленного комплекса отгрузили в экспортном направлении продукции на 89,3 млн $.
Товаров пищевой и перерабатывающей промышленности продали на 41,7 млн $, объем отгрузки на экспорт мясной и молочной продукции - 30,8 млн $, сообщает пресс-центр областного правительства.
Продукции масложировой отрасли реализовали на 5,8 млн $, зерновых - на 2,8 млн $.
«По итогам года планируется, что объем отгруженной на экспорт продукции агропромышленного комплекса Пензенской области в стоимостном выражении составит 131,5 млн $», - уточнили в правительстве.