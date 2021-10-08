Пензенцам напомнили о наказании за поддельные сертификаты о прививке

В сайте пензенского управления МВД опубликовали информацию о санкциях за изготовление фиктивных медицинских справок и прививочных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«В условиях роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией, активизации прививочной кампании широкое распространение получили факты изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, фиктивных медицинских справок, предоставляющих право освобождения от вакцинации, а также указывающих на наличие в организме высокого количества антител», - отметили в управлении.

Сотрудники полиции обращают внимание пензенцев на то, что санкции могут быть применимы не только к тем, кто подделывает документы, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата – до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение – до одного года. Кроме того, следует понимать, что, покупая такой поддельный сертификат, есть риск заплатить деньги, а документ на руки так и не получить.

«Также напоминаем, что владельцы таких фиктивных документов ставят под угрозу жизни многих людей. Вакцина — это единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания», - подчеркнули в УМВД.