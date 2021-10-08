В Пензенской области за 7 месяцев яйца подешевели на 36%

В Пензенской области отмечается снижение цен на куриные яйца. По информации органа государственной статистики, в августе десяток в среднем стоил 46,21 рубль.

По отношению к июлю цена упала на 9,5%, к декабрю предыдущего года - на 36%, отмечают в Пензастате.

В начале года, феврале-апреле, десяток стоил 80,47 рублей. Но в мае цена постепенно начала снижаться.

Стоит отметить, что в регионе растет производство куриных яиц. За январь-август рост составил 7,3% в сравнении с теми данными, что были на этот же период в прошлом году.

«В крупных, средних и малых селхозорганизациях Пензенской области за 8 месяцев было получено 96,7 млн штук куриных яиц. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 158 штук», - добавляют в ведомстве.