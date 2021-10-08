Жители Спутника посадили сотню рябин

Жители Города Спутника активно приняли участие в посадке деревьев. Мероприятие организовали строительный холдинг «Термодом» и управляющие компании микрорайона.

Заранее были подготовлены места для посадки и саженцы рябин и кустарников. О мероприятии оповестили заранее, в том числе через мобильное приложение «Термодом-сервис». В итоге откликнулись многие неравнодушные, посчитавшие важным внести свою лепту в благоустройство дворов.

«Мы вместе с детьми посадили три дерева. Это очень важный воспитательный момент. Дети видят, что мы вместе делаем хорошее дело, они знают, кем посажены эти рябины, и с большим уважением в будущем будут относиться к своему двору», — рассказала Эльвира Сендикаева.

Всего за пару часов еще в трех дворах Спутника появилось почти сто молодых рябин. А озеленение микрорайона продолжается. За последнюю неделю сентября в Спутнике посажено больше 800 кустов живой изгороди, сейчас активно сажают рябины, а до конца октября благодаря усилиям холдинга «Термодом» высадят еще несколько тысяч кустов сирени. Следующая масштабная кампания по озеленению пройдет весной.