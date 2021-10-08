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08.10.2021г.
Какие показатели сахара крови являются нормой

Какие показатели сахара крови являются нормой

Пт, 08.10.21 17:59
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Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала, что нужно знать о норме сахара крови.

Когда мы говорим о сахаре в крови, то подразумеваем глюкозу, которая является топливом для клеток организма. Ведь сахар, попадая в наш организм, расщепляется на глюкозу и фруктозу.

Для нормального функционирования человеческого организма требуется небольшое количество этого вещества, но присутствие должно быть постоянным. Если же количество сахара падает, то клетки голодают и не могут обеспечить полноценную работу организма. Однако переизбыток глюкозы также скажется на здоровье человека, а следствием этого будет сахарный диабет.

Каждый должен сдавать кровь на биохимический анализ, где определяется глюкоза крови. Если вы абсолютно здоровы, то регулярность этого анализа будет один раз в год. Если же наследственность отягощена, есть беременность или уже были случаи регистрации повышения уровня глюкозы, требуется более частое обследование с обязательным консультированием у врача-эндокринолога.

Анализ сдается утром натощак, последний прием пищи – за 8 часов до сдачи анализа, перед ней нельзя чистить зубы или использовать жевательные резинки, за сутки до обследования необходимо исключить алкоголь и согласовать с лечащим врачом прием плановых медикаментов.

Нормы: при заборе крови из вены – 3,3-6,4 ммоль/л, при заборе крови из пальца – 3,3-5,6 ммоль/л.

Результаты анализа должен расшифровывать только врач, так как изменения показателей могут быть связаны с причинами, не имеющими отношения к нарушению углеводного обмена, например, почечной или печеночной недостаточностью.

Если уровень сахара регистрируется ниже нормальных значений, то это состояние называется гипогликемией и проявляется головокружением, слабостью, потливостью, расширением зрачков, агрессивностью или паникой, дрожью, жжением кожи, спутанностью сознания и судорогами. Критическими являются показатели 2,5 ммоль/л для мужчин и 1,9 ммоль/л – для женщин.

Гипогликемия при сахарном диабете случается, если пациент принял слишком много инсулина и не обеспечил свой организм достаточным количеством углеводов. А у здоровых это состояние может случиться при анорексии, злоупотреблении алкоголем, болезнях печени или поджелудочной железы, сильном физическом истощении и продолжительном голоде.

При повышении уровня глюкозы выше 7 ммоль/л натощак и 11,1 ммоль/л через два часа после еды, возникает гипергликемия. Она связана с нарушением выработки и использования инсулина – гормона доставки к клеткам глюкозы. Кроме сахарного диабета, подобное состояние возможно после операции, на фоне болезней эндокринной системы, при инфекционных заболеваниях, после стресса.

Существуют симптомы, которые являются основанием для немедленного обследования уровня глюкозы крови: зуд кожных покровов и в промежности; жажда или сухость во рту; учащенное мочеиспускание; запах ацетона изо рта и изменение аппетита в сторону повышения; слабость, онемение конечностей и снижение зрения.

Современная жизнь с нерациональным питанием и низкой физической активность сильно влияет на обменные процессы человека, что негативно сказывается на его здоровье. Нарушение углеводного обмена формируется все в молодом возрасте, особенно на фоне ожирения, а также при наследственной отягощенности по сахарному диабету, гипертонии и высокому холестерину в анамнезе. Только регулярное обследование уровня сахара позволит своевременно регистрировать изменения в углеводном обмене и не пропустить такое состояние как – преддиабет или диабет. Следует учитывать факт изменения уровня глюкозы после еды, при голодании, во время физических нагрузок.

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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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