Пензенцев приглашают проверить сердечно-легочное здоровье

Жителей Пензы приглашают пройти обследование (0+) функции внешнего дыхания с помощью теста измерения количества и скорости воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого легкими, а также проверить работу сердца.

Акция пройдет 11, 12, 13 и 15 октября на территории ТЦ «Коллаж» (проспект Строителей 1В) с 12:00 до 16:00.

14 октября акция состоится на территории плавательного бассейна «Сура» (ул. Красная, 106) с 11:00 до 14:00, уточнили в Instagram-аккаунте облминздрава.

Во время акции жители смогут проверить уровень глюкозы и холестерина, показатели которых позволяют оценить риск смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет. В заключении врач по медицинской профилактике проведет анализ исследований и даст рекомендации по коррекции факторов риска заболеваний легких и сердца.

Для того, чтобы обследоваться, пензенцам нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты и предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании.