Пользователи сообщили о сбоях в приложении «ВКонтакте»

Сервер «ВКонтакте» присоединился к длинному списку сервисов, которые упали за последние дни. 8 октября его российские пользователи из ряда городов сообщили о перебоях в работе соцсети.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на ресурс Downdetector, первые жалобы пользователей начали поступать около 12:00, но их количество резко увеличилось в районе 13:30. Больше всего юзеров сообщили о проблеме с приложением социальной сети (49%). Еще 33% пожаловались на сложности в работе с веб-сайтом, 18% рассказали о неполадках в подключении сервера.

К 14:40 все начало приходить в норму. В пресс-службе «ВКонтакте» уточнили, что «у некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения». Сейчас проблема устраняется.

Напомним, 4 октября произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, вслед за ними упали несколько других крупных сервисов. Пользователи остались без доступа к аккаунтам почти на семь часов. 7 октября перебои возникли в работе «Википедии».