Для пензенцев круглосуточно работает информационный центр СКР

Жителям Пензенской области напомнили о возможности круглосуточно подать обращение или задать вопрос в информационный центр в Следственном комитете России.

В пресс-службе управления сообщили, что подразделение было создано председателем СКР Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

Круглосуточно работает аккаунт информационного центра в Instagram - @infocentrskrf, где каждый может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. В соцсети «ВКонтакте» также в режиме 24/7 работают приемная председателя СКР vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Страницы центра есть и в других соцсетях – Facebook (facebook.com/infocentrskrf) и «Одноклассники» (ok.ru/group/61254572769397). Можно обратиться и на круглосуточную телефонную линию 8-800-100-12-60. Операторы ответят на вопросы, связанные с безопасностью детей, давлением на бизнес, коррупцией, дадут справочную информацию.