Олег Мельниченко вошел в топ-20 медиарейтинга российских губернаторов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вошел в топ-20 глав регионов РФ в сентябрьском рейтинге, составленном компанией «Медиалогия».

Его медиаиндекс составил 45 174,3, в СМИ Олега Владимировича упоминали 8 575 раз. На первом месте – мэр Москвы Сергей Собянин (484 259,0), на втором – Александр Беглов из Санкт-Петербурга (203 011,8), тройку лидеров рейтинга замыкает глава Подмосковья Андрей Воробьев (173 188,6).

В рейтинге глав регионов ПФО Олег Мельниченко занял шестое место. Этот список возглавляет губернатор Башкортостана Радий Хабиров (103 486,1), на последней строчке – глава Удмуртии Александр Бречалов (14 273,3).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 68 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.