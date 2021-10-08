В Пензенской области отключат электричество. Список населенных пунктов

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в населенных пунктах региона.

11 октября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);

- с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Луговая, Молодежная, Зеленая);

- п. Октябрьский;

- г. Каменка (ул. Родниковая, Чапаева, Воейкова, Куприна, Баумана, Гайдара, Некрасова, Герцена).

Пачелмский район:

- п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

- п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская).

12 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Липовка (ул. Зелёная).

Каменский район:

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);

- с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Луговая, Молодёжная, Зелёная);

- п. Октябрьский.

Наровчатский район:

- с. Плесковка (ул. Ленина).

Пачелмский район:

- п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

- п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская).

Спасский район:

- г. Спасск (ул. Революционная).

18 октября с 9:00 по 17:00

Иссинский район:

- п. Исса (ул. Горная);

Лунинский район:

- с. Старая Степановка (ул. Парковая, Центральная);

19 октября с 9:00 по 17:00

Иссинский район:

- с. Солосцово (ул. Центральная);

Лунинский район:

- с. Старая Степановка (ул. Центральная);

20 октября с 9:00 по 17:00

Иссинский район:

- с. Бекетовка;

Лунинский район:

- с. Ломовка (ул. Юбилейная).

21 октября с 9:00 по 17:00

Иссинский район:

- п. Исса (ул. Ленинская, Пенькзаводская).

Лунинский район:

- с. Синорово;

- с. Карауловка;

- с. Иванырс.

22 октября с 9:00 по 17:00

Иссинский район:

- с. Маровка (ул. Ленинская);

Лунинский район:

- с. Манторово (ул. Пугачева, Свердлова).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено

электроснабжение по следующему графику.

25 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Ермаково (ул. Трудовая, Фрольцова).

Бековский район:

- с. Николаевка (ул. Центральная);

- х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

- с. Невежкино (ул. Ежкова);

- п. Веселый (ул. Хуторская);

- с. Старая Каштановка (ул. Новая, Старая).

Бессоновский район:

- с. Александровка (ул. Журавлевка, Полевая, Центральная, Петровка);

- с. Сергеевка (ул. Ветеранов, Молодежная);

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Кузнечная, Л. Толстого; Коммунистическая; Производственная; Новая; Дзержинского; Ново-Западная, О. Кошевого; Кольцова);

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок);

- с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская); Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

- с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодёжная);

- с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Фёдоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

- с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

- с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодёжная);

- с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

- с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

- с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодёжная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

- д. Ключи (ул. Центральная);

- с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

- д. Бессоновка (ул. Зелёная, Кустовка);

порядок);

- с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

- c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- п. Октябрьский.

Камешкирский район:

- с. Лапшово (ул. Лапшова, Молодежная, Новоозерская, Овражная, Родниковая, Староозерская, Строительная, Центральная);

- с. Дмитриевка (ул. Дачная, Подгорная);

- с. Кулясово (ул. Центральная, Новая);

- с. Мамадыш (ул. Нагорная, Ценральная, Лесная, Школьная, Овражная);

- с. Алексеевка (ул. Василькина, Новая, Заречная);

- с. Дубровки (ул. Молодежная, Садовая, Суляйка, Овражная, Заречная, Нагорная, Центральная).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Белинского, Гагарина, Заречная, Колхозная, Кооперативная, Мира, Молодежная, Кулакова, Октябрьская, Парковая, Россиская, Свободы, Садовая, Советская, Транспортная, 60 лет Октября);

- с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

- с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

- с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

- с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

- с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

- с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

- с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

- п. Евлашево (ул. Луговая, Советская, Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

- с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Ульяновка (ул. Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тиихая, Зеленая, Родиковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, Лесная, пер. Ленинский).

Малосердобинский район:

- с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

- с. Чунаки (ул. Центральная, Заречная, Молодежная).

Мокшанский район:

- с. Богородское.

Наровчатский район:

- с. Мелюковка (ул. Малинская, Красинская, Шубинская).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Специалистов, Энгельса, Нагорная, Октябрьская, Речная, Фурманова, Дзержинского, Железнодорожная, К. Маркса, Красноармейская, Луначарского, Мира, Орджоникидзе, Песочная, Пролетарская, Северная, Стахановская, Фрунзе).

- ст. Ночка (ул. Дорожная, Лесная, Садовая, Центральная);

- с. Субботино (ул. Верхняя, Верхняя, Молодежная, Набережная, Осиновская, Речная, Центральная, Школьная);

- д. Ночка (ул. Р. Кочурина);

Пензенский район:

- с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодёжная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей, Заречная);

- с. Октябрьское (ул. Садовая);

- с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодёжная);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодёжная, Молодёжная, Школьная, Совхозная, пер. Молодёжный);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Волхон-Умёт (ул. Дорожная);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная).

Сердобский район:

- п. Школьный (ул. Центральная);

- г. Сердобск (ул. Чапаева, Ст. Разина, Б. Берег, Комсомольская, Чайковского, М. Берег, Пензенская);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул. Яксарова, Свердлова).

26 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Ермаково (ул. Трудовая, Фрольцова).

Бековский район:

- с. Николаевка (ул. Центральная);

- х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

- с. Сулак (ул. Садовая, Балашова, Молодежная, Центральная, Дружба);

- с. Новая Каштановка (ул. Табаевка, Центральная);

- с. Тархово (ул. Курандовская, Кабацкая, Головинская, Свободы, Зеленая, Рабочая, Румяная);

- с. Искра

- с. Черногай (ул. Широкая);

- с. Ширяево (ул. Бугор, Кочановка, Советская, Школьная, Кулишовка, Свободка, Центральная);

- с. Ершово (ул. Солнечная, Ханан, Сосновка).

Бессоновский район:

- 10-я Артель (ул. Дачная, Лесная, Молодёжная, Рабочая, Сурская, Центральная);

- г. Пенза (с/т Вишневый сад);

- п. Новая жизнь (Речная, Центральная, Школьная);

- п. Победа (Дачный переулок, Зелёная, Отрадная, Полевая, Приозёрная, Раздольная, с/т Победа, с/т Бодрость, Соловьиная);

- с. Ухтинка (СТ ГРАЗ);

- с. Бессоновка (ул. 2-я Костычева, Береговая, 2-я Береговая, Восточная, Восточный проезд 1,2,3,6,7,8,9, Зинукова, Костычева, Красная, Молодежная, Октябрьская, Песчаная, Пристанционная, Сурская);

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодежная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озерная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Каменский район:

- с. Головинская Варежка (ул. Юдина; Свободы, Пробуждения, Северная; Пролетарская);

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок);

- с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская);

- с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачёва, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

- с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодёжная);

- с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Фёдоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

- с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

- с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодёжная);

- с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

- с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

- с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодёжная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

- д. Ключи (ул. Центральная);

- с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

- д. Бессоновка (ул. Зелёная, Кустовка);

порядок);

- с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

- c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- п. Октябрьский.

Камешкирский район:

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый);

- с. Мокрый Дол (ул. Лесная, Полевая, Солнечная).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Белинского, Гагарина, Заречная, Колхозная, Кооперативная, Мира, Молодежная, Кулакова, Октябрьская, Парковая, Россиская, Свободы, Садовая, Советская, Транспортная, 60 лет Октября);

- с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

- с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

- с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

- с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

- с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

- с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

- с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

- п. Евлашево (ул. Луговая, Советская, Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

- с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Ульяновка (ул. Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тиихая, Зеленая, Родиковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, Лесная, пер. Ленинский).

Лопатинский район:

- с. Чардым (ул. Горная, Грачевая, Молодежная, им. Терехина);

- с. Даниловка (ул. Ворошилова, Молодежная, Советская, Буденного, Парижская комунна, Степана Разина, Уричкого, Максима Горького, Демьяна Бедного, Марата).

Малосердобинский район:

- с. Круглое (ул. Победы, Советская, Центральная, Мира);

- с. Саполга (ул. Огарева, Кирова, Советская, Молодежная, Ленина);

- с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

- с. Рамзай (ул. Желиховского, Новечки);

Наровчатский район:

- с. Мелюковка (ул. Малинская).

Никольский район:

- д. Заречная (ул. С. Громкова, Верхняя);

- д. Маховка (ул. Новая, Железнодорожная, Центральная);

- с. Новиковка (ул. Главная, Почтовая);

- г. Никольск (ул. 9 Января, Весенняя, Водопьянова, Вяземского, Победы, Пугачевская, Светлая, Белинского, Добролюбова, Куйбышева, Кутузова, Матросова, Некрасова, Степная, Суворова, Чернышевского, Л. Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка)

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодёжная, Молодёжная, Школьная, пер. Молодёжный, Совхозная);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная).

Сердобский район:

- п. Школьный (ул. Центральная);

- г. Сердобск (ул. Крупская, Ульянова, Туристическая, Космонавтов, Дружбы, Спортивная, Молодежная, Крылова, Каракозова, Ишутина, Жебунева, Медзяева, Котовского, Добролюбова, Грибоедова, Рылеева, пер. Добролюбова);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул 40 лет октября, Дзержинского);

27 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Кандиевка (ул. Прибрежнрая, Молодёжная).

Бековский район:

- с. Николаевка (ул. Центральная);

- х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

- с. Сулак (ул. Садовая, Балашова, Молодежная, Центральная, Дружба);

- с. Камынино (ул. Курандовская, Кабацкая, Головинская, Садовая, Мира, Молодежная).

Бессоновский район:

- с. Пазелки (ул.Арбатская, Боевая, Интернациональная, Комсомольская, Мешкова, Нагорная, Партизанская, Песчаная, Пионерская, Совхозная, Строителей, Садовая, Советская, Центральная);

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Каменский район:

- г. Каменка (ул. Бурденко);

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок);

- с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская);

- с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачёва, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

- с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодёжная);

- с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Фёдоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

- с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

- с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодёжная);

- с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

- с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

- с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодёжная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

- д. Ключи (ул. Центральная);

- с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

- д. Бессоновка (ул. Зелёная, Кустовка);

порядок);

- с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

- c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- п. Октябрьский.

Камешкирский район:

- с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

- с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

- с. Красное Поле (ул. Горина);

- с. Пестровка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Полевая).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Белинского, Гагарина, Заречная, Колхозная, Кооперативная, Мира, Молодежная, Кулакова, Октябрьская, Парковая, Россиская, Свободы, Садовая, Советская, Транспортная, 60 лет Октября);

- с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

- с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

- с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

- с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

- с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

- с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

- с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

- п. Евлашево (ул. Луговая, Советская, Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

- с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Ульяновка (ул. Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тиихая, Зеленая, Родиковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, Лесная, пер. Ленинский).

Лопатинский район:

- с. Карлыган (ул. Центральная, Садовая, Зеленая);

- с. Берлик (ул. Садовая);

- с. Вехово (ул. Садовая, Встречная, Школьная).

Малосердобинский район:

- с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

- ст. Рамзай (Ул. Привокзальная);

- с. Рамзай (ул. Яковка);

Наровчатский район:

- с. Наровчат (ул. Партизанская, Ленина).

Никольский район:

- с. Кравково (ул. Молодежная, Новая, Родниковая, Центральная, пер. Совхозный);

- г. Никольск (ул. Пушкина, Советская, Ульяновская, Горького, Льва Толстого, Ульяновская, Калинина, Белинского, Куйбышева, Ульяновская, Л. Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей, Заречная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная).

Сердобский район:

- п. Школьный (ул. Центральная);

- г. Сердобск (ул. Лесная, Белинского, Солнечная, Островского, Сорокина, Ильинская, Федулова, Залетова, Новая, Восточная);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

р. п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п.Шемышейка (ул.Лекарева, Мира);

28 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Кандиевка (ул. Прибрежнрая, Молодёжная).

Бековский район:

- с. Николаевка (ул. Центральная);

- х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

- с. Ключи (ул. Ключевская);

- с. Кашуровка (ул. Полевая, Луговая).

Бессоновский район:

- с. Бардинка (ул.Полевая);

- с. Чертково (ул.Коммунаров, Центральная, Набережная, Молодежная, Колхозная, Спирина, Антипова);

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Каменский район:

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок);

- с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская);

- с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачёва, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

- с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодёжная);

- с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Фёдоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

- с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

- с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодёжная);

- с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

- с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

- с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодёжная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

- д. Ключи (ул. Центральная);

- с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

- д. Бессоновка (ул. Зелёная, Кустовка);

- с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

- c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- п. Октябрьский.

Камешкирский район:

- с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

- с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

- с. Красное Поле (ул. Горина);

- с. Чумаево (ул. Больничная, Заречная, Мира, Молодежная, Овражная, Окружная, Центральная, Чаадаева, Школьная, пер. Школьный);

- с. Тарасовка (ул. Зеленая, Садовая).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Белинского, Гагарина, Заречная, Колхозная, Кооперативная, Мира, Молодежная, Кулакова, Октябрьская, Парковая, Россиская, Свободы, Садовая, Советская, Транспортная, 60 лет Октября);

- с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

- с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

- с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

- с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

- с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

- с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

- с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

- п. Евлашево (ул. Луговая, Советская, Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

- с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Ульяновка (ул. Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тиихая, Зеленая, Родиковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, Лесная, пер. Ленинский).

Лопатинский район:

- с. Сорокино (ул. Центральная);

- с. Пылково (ул. Школьная, Родниковая, Молодежная, Мельничная, Садовая, Полевая, пер. 1 Набережный, 2 Набережный, 3 Набережный).

Малосердобинский район:

- с. Малая Сердоба (ул. Чапаева, Королева, Советская, Ленинская, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

- с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

- с. Рамзай (ул. Желиховского);

Никольский район:

- с. Нижний Шкафт (ул. Долгий порядок, Зорька, Чагары, Центральная);

- г. Никольск (ул. Белинского, Льва Толстого, Советская, Карла Маркса, Красноармейская, Лесная, Луначарского, Мира, Песочная, Пролетарская, Революционная, Фрунзе, Хрустальная, Л. Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей, Заречная);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодёжная);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодёжная, Молодёжная, Школьная, пер. Молодёжный, Совхозная);

- с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина).

Сердобский район:

- п. Школьный (ул. Центральная);

- г. Сердобск (ул. Гоголя, Пушкина, Кирова, Первомайская);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п.Шемышейка (ул.Ленина, Набережная, Дзержинского).

29 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

- с. Кандиевка (ул. Прибрежнрая, Молодёжная).

Бековский район:

- с. Николаевка (ул. Центральная);

- х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

- с. Шелалейка (ул. Большая);

- с. Гусятник (ул. Гусятник).

Бессоновский район:

- д. Анновка;

- с. Блохино (ул. Первомайская, Октябрьская, Славы, Победы, Мира, Молодежная, Проезжая, Новая.);

- с. Кроптово (ул. Луговая, Молодежная, Центральная, Заря);

- с. Мастиновка (ул. Заречная, Дорожная, Полевая, Луговая, Советская, Мира. 1-8 Овощной проезд. СТ Поляна);

- с. Полеологово (ул. Платина, Фестивальная, Советская, Вишневая, Колхозная, Дружбы, Нагорная, Березовая, Новая, Ветеранов, Заречная);

- с. Степное Смагино (ул. Луговая);

Вадинский район:

- с. Вадинск (ул. З-Крыловка, Ладоновка).

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Каменский район:

- д. Кургановка (ул. Центральная, Молодёжная, Верхний порядок, Нижний порядок);

- с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская);

- с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачёва, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

- с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодёжная);

- с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

- с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

- с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодёжная);

- с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

- с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

- с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодёжная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

- д. Ключи (ул. Центральная);

- с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

- д. Бессоновка (ул. Зелёная, Кустовка);

- с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

- c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

- д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

- п. Октябрьский.

Камешкирский район:

- с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

- с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

- с. Красное Поле (ул. Горина);

- с. Русский Камешкир (ул. Автодорожная, Белинского, Солнечная, Ясная, Гагарина, Горина, Заречная, Зеленый Тупик, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, Лапшова, Левина, Ленина, Лермонтова, Лесная, Мира, Молодежная, Набережная, Нагорная, Парковая, Первомайская, Пионерская, Полевая, Рабочая, Радищева, Речная, Садовая, Советская, Строителей, Южная, пер. Белый Ключ, Ближний, Верхний, Вишневый, Горный, Дальний, Дачный, Заливной, Западный, Зеленый, Крутой, Лесной, Луговой, Лутковский, Монтажный, Нижний, Новый, Песчаный, Пролетарский, Радужный, Раздольный, Садовый, Светлый, Северный, Солнечный, Средний, Тепличный, Тихий, Центральный, Школьный, Овражный).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Белинского, Гагарина, Заречная, Колхозная, Кооперативная, Мира, Молодежная, Кулакова, Октябрьская, Парковая, Россиская, Свободы, Садовая, Советская, Транспортная, 60 лет Октября);

- с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

- с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

- с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

- с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

- с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

- с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

- с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

- п. Евлашево (ул. Луговая, Советская);

- с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый);

- с. Шишовка (ул. Гражданская).

Малосердобинский район:

- с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева);

- с. Топлое (ул. Зажигина, Кузятовка, Орловка, Мира).

Мокшанский район:

- п. Мокшан (ул.Садовая, Пензенская);

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Нагорная, Октябрьская, Речная, Фурманова, Ленина, Котовского, Пугачевская, Свободы, Степана Разина, Ульяновская, Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Колышлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодёжная, Молодёжная, Школьная, пер. Молодёжный).

Сердобский район:

- п. Школьный (ул. Центральная);

- г. Сердобск (ул. Секундова, Шабашова, Восточная, Ленина, Федулова, Залетова, Федулова, Костенко, Островского, пер. Восточный);

- с. Секретарка (ул. Масловка, Горшкова, Костиевка, Молодежная, Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул.Ленина, 50 лет ВЛКСМ, Школьная).

30 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная).

Никольский район:

- г. Никольск (ул.Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодёжная, Центральная, Молодёжная, Даманская, Школьная, пер. Молодёжный).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Красина, Некрасова, Чернышевского, Калинина).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

31 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Нижняя Елюзань (ул. Заречная, Садовая, Школьная, Подгорная, пер. Подгорный, Молодёжная, Титова, Гагарина, Дружбы, Озёрная, Рабочая, Центральная, Совходзная, пер. Ольховский);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г. Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

- г. Никольск (ул.Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Октябрьское (ул. Садовая);

- с. Князь-Умет (ул. Центральная);

- с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодёжная);

- с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);

- с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей).

Сердобский район:

- г. Сердобск (4-переулок, 5-переулок, 6-переулок,7-переулок, пер. Красный, пр. Калинина).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:

7 октября с 9:00 до 17:00

Никольский район:

- с. Субботино (ул. Верхняя);

- д. Ночка (ул. Р. Кочурина).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.