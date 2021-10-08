Глава Минздрава заявил о ежедневном ухудшении эпидситуации в России

В России с каждым днем ухудшается эпидситуация. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется (усугубляется)», — сказал он во время посещения Курской областной клинической больницы.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, под наблюдением медиков в стране, по данным Михаила Мурашко, в настоящее время остаются более 1,038 миллиона человек с диагностированным ковидом.

«В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов в среднем, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что по всей стране разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

Ранее глава пензенского центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин рассказал о стремительном росте числа тяжелых пациентов и увеличении сроков их лечения.