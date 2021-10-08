Алексей Качан сообщил о сроках получения федеральных выплат для семей с детьми

Врио главы минтруда Пензенской области Алексей Качан сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что федеральные выплаты для семей с детьми полностью профинансированы.

Он отметил, что средства направили во все муниципальные районы, и до 8 октября (до конца рабочей недели) на расчетные счета получателей должны перевести три вида выплат: ежемесячную в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.

Ранее в пензенском отделении ПФР жителям региона сообщили, по какому графику в регионе будут перечислять пенсии в октябре.