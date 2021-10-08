«Хочется больше хороших новостей». Взгляд детей на телевидение будущего

Каким же будет телевидение будущего? Ответ на этот вопрос решили найти сотрудники телеканала «Экспресс», когда 1 июня 2021 года все программы на канале позволили вести детям. Такую идею оценили и на всероссийском уровне - на медиафоруме в Сочи проект взял «бронзу» в номинации «Спецпроект/акция года». 8 октября все участники получили не только заслуженные грамоты от телеканала, но и очень интересное предложение.

На встречу с детьми генеральный продюсер медиахолдинга Павел Прохоренков надел необычную маску.



«Вот на мне сейчас эта маска. Сейчас вас как наказывают? Отбирают шнуры от компьютера, приставок, а у нас просто отбирали телевизор, и приходилось смотреть вот на такое изображение», - пояснил Павел Прохоренков.



Прежде чем приступить к заслуженному награждению участников, генеральный продюсер озвучил ребятам хорошую новость.



«Наш совместный проект занял почетное третье место, это «бронза». Но это крохотная радость, четверть радости. Задача стояла перед нами - помочь Ане Сидоровой собрать деньги на сердце. Их собрали, ее прооперировали в Бостоне, и теперь у нее есть новенькое сердечко», - рассказал Павел Прохоренков.





На такой трогательной ноте приступили к главному событию вечера - вручению почетных грамот. Каждый из детей сегодня - не просто ребенок, а очень важный журналист, который, возможно, однажды свяжет свою жизнь с этой профессией и сможет реализовать свои взгляды на телевидение будущего.



«Нужно больше хороших новостей, рубрики добавляют вдохновения, хороших эмоций, их больше бы хотелось. Телевидение будущего - это где участвуют дети, рассказывается о современных технологиях», - поделилась мнением участница проекта София Зинина.





«Я бы поменял студии, сделал бы их ярче, чтобы людям было интересно смотреть, добавил бы детей, чтобы они тоже поучаствовали и строили планы на жизнь по телевидению», - отметил участник проекта Дмитрий Борзенков.



Всем участникам предложили продолжить свою журналистскую карьеру и придумать идеи для создания авторской детской программы или утренней рубрики.



«Продолжение следует, потому что продолжается жизнь, и достаточно посмотреть вокруг, да даже в своей квартире на своих детей, внуков, зайти в школу, пообщаться с ними и понять, что растет поколение наверняка более талантливое, более успешное в чем-то, чем мы. Если они щепотку опыта возьмут нашего, если мы им поможем в чем-то стать лучше, безусловно, продолжение следует: грандиозное, глобальное, с новыми возможностями, но при этом чтобы человечность в глазах читалась. Неслучайно появились конкурсы детских талантов на федеральных каналах, все это нужно проводить постоянно», - сказал Павел Прохоренков.