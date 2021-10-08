18:14
08.10.2021г.
«Хочется больше хороших новостей». Взгляд детей на телевидение будущего

«Хочется больше хороших новостей». Взгляд детей на телевидение будущего

Пт, 08.10.21 17:45
Просмотров: 219
Каким же будет телевидение будущего? Ответ на этот вопрос решили найти сотрудники телеканала «Экспресс», когда 1 июня 2021 года все программы на канале позволили вести детям. Такую идею оценили и на всероссийском уровне - на медиафоруме в Сочи проект взял «бронзу» в номинации «Спецпроект/акция года». 8 октября все участники получили не только заслуженные грамоты от телеканала, но и очень интересное предложение.

На встречу с детьми генеральный продюсер медиахолдинга Павел Прохоренков надел необычную маску.

«Вот на мне сейчас эта маска. Сейчас вас как наказывают? Отбирают шнуры от компьютера, приставок, а у нас просто отбирали телевизор, и приходилось смотреть вот на такое изображение», - пояснил Павел Прохоренков.

Прежде чем приступить к заслуженному награждению участников, генеральный продюсер озвучил ребятам хорошую новость.

«Наш совместный проект занял почетное третье место, это «бронза». Но это крохотная радость, четверть радости. Задача стояла перед нами - помочь Ане Сидоровой собрать деньги на сердце. Их собрали, ее прооперировали в Бостоне, и теперь у нее есть новенькое сердечко», - рассказал Павел Прохоренков.



На такой трогательной ноте приступили к главному событию вечера - вручению почетных грамот. Каждый из детей сегодня - не просто ребенок, а очень важный журналист, который, возможно, однажды свяжет свою жизнь с этой профессией и сможет реализовать свои взгляды на телевидение будущего.

«Нужно больше хороших новостей, рубрики добавляют вдохновения, хороших эмоций, их больше бы хотелось. Телевидение будущего - это где участвуют дети, рассказывается о современных технологиях», - поделилась мнением участница проекта София Зинина.



«Я бы поменял студии, сделал бы их ярче, чтобы людям было интересно смотреть, добавил бы детей, чтобы они тоже поучаствовали и строили планы на жизнь по телевидению», - отметил участник проекта Дмитрий Борзенков.

Всем участникам предложили продолжить свою журналистскую карьеру и придумать идеи для создания авторской детской программы или утренней рубрики.

«Продолжение следует, потому что продолжается жизнь, и достаточно посмотреть вокруг, да даже в своей квартире на своих детей, внуков, зайти в школу, пообщаться с ними и понять, что растет поколение наверняка более талантливое, более успешное в чем-то, чем мы. Если они щепотку опыта возьмут нашего, если мы им поможем в чем-то стать лучше, безусловно, продолжение следует: грандиозное, глобальное, с новыми возможностями, но при этом чтобы человечность в глазах читалась. Неслучайно появились конкурсы детских талантов на федеральных каналах, все это нужно проводить постоянно», - сказал Павел Прохоренков.

Читайте также:
Центробанк снизил курсы доллара и евро
17:45
Пензенский минздрав сообщил о перегрузке «горячей линии»
17:38
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс