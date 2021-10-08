Пензенский минздрав сообщил о перегрузке «горячей линии»

Жительница Пензы обратилась в аккаунт губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, чтобы рассказать о том, что не может дозвониться в региональный минздрав.

«Пока о себе сотый раз не напомнишь, тебе ничего не ответят. Еще и трубки не берут!» - написала женщина.

На обращение ответили с официального аккаунта ведомства. Представители министерства сообщили, что телефон работает, просто он перегружен, и напомнили о другом способе связи:

«Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Пензенской области работает. В настоящее время в связи с большим количеством телефонных звонков перегружен, но вы можете задать свой вопрос, направив обращение на специальный электронный адрес: covid@mzs.penza.net.

Свои вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, со сложностями, связанными при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, выпиской и получением больничного листа и другие, можно направить на отдельный электронный ящик».

Напомним, в Пензенской области растет прирост заболевших коронавирусом. Число вызовов скорой в сутки достигает 1900.