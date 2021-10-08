Пензенская область получит 31 миллион рублей на создание системы поддержки фермеров

Пензенскую область 8 октября посетил полномочный представитель президента в Поволжье Игорь Комаров. Конкретная цель - ознакомиться с опытом в сфере сельского хозяйства. На примере региона обсуждается вопрос продовольственной безопасности.

Система обучения кадров на крупнейшем в России предприятии по производству мяса индейки заинтересовала полномочного представителя президента России в Поволжье Игоря Комарова. Слаженный механизм работы с сотрудниками - это тот опыт, который пензенские сельхозпредприятия могут транслировать другим регионам.

Сегодня Игорь Комаров посетил наш регион в рамках работы ассоциации законодательных органов власти. Особое внимание участники уделяют сельскохозяйственной сфере. В центре - та модернизация производства, которая происходит на предприятиях Пензенской области. Так, полезным примером для других субъектов Поволжья может стать автоматизация животноводческого производства.

Принципиальная и стратегическая важность аграрной сферы заключается в том, что именно она обеспечивает продовольственную безопасность регионов. Вместе с тем, сегодня стало известно, что правительство России выделит Пензенской области субсидию в размере более 31 миллиона рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.