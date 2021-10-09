Молодежка пензенского «Дизеля» второй раз подряд обыграла «Кристалл»

Вторая игра - вторая победа. Саратовскому «Кристаллу» не удалось отомстить пензенскому «Дизелисту» за прошлое свое поражение. Они снова проиграли, правда, с меньшим отрывом в счете.

В первые минуты поединок пошел по тому же сценарию, что и предыдущий. Счет открыли гости. Однако не прошло и пяти минут, как хозяева ледовой площадки восстановили голевое равновесие. А к концу первого периода пензенцы получили преимущество, забив еще одну шайбу.

После перерыва пензенские болельщики дождались еще одной шайбы от клуба. Сократить счет саратовцам удалось лишь в третьей части игры, но сравнять его так и не получилось. Приятный сюрприз пензенским болельщикам сделал все тот же Никита Емельянов, забив четвертый гол, буквально на последней секунде матча - 4:2, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.