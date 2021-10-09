В Пензе открылась выставка работ Натальи Шепелевой

Замечательный художник, счастливая мама пятерых детей и, наконец, просто хороший человек. Так отзываются друзья и знакомые о самарской художнице Наталье Шепелевой. Выставки (0+) ее работ проходили и за рубежом, и в российских городах. И вот теперь пришла очередь столицы нашего края.

Что такое, по мнению Натальи Шепелевой, настоящее счастье, можно понять по ее картинам. Наполненные светом и всеми цветами радуги они знакомят нас с жизнью художницы. Где побывала, что видела, чему удивлялась и радовалась. Эту экспозицию можно было назвать «Детский мир», ведь на многих полотнах сыновья и дочери автора. Их у нее пятеро: Алиса, Самсон, Платон, Лев и самая младшая - Амалия, которой сейчас пять лет. По словам Натальи, она никогда не утомляла ребятишек позированием - потому большинство работ выполнены, что называется, «на память».

«Я уже их знаю на ощупь, это же мои дети. Они - моя постоянная натура. Смотрите, живопись у меня не академическая. То есть мне не нужно выверять свет, чтобы модель статично сидела. Это живой поток жизни», - прокомментировала член «Союза художников России» Наталья Шепелева.

«Работы ее несут свет. Они же вот сразу цепляют. Не всем нравится, но никто не проходит равнодушно мимо них. Я, честно говоря, впервые столкнулась с такой эмоциональной живописью», - отметила член «Союза художников России» Наталья Сюзева.

Наталья Шепелева - постоянный участник творческих командировок, из которых она возвращается с новыми работами. Ей более всего близок и понятен Восток - удивительный мир, в котором старинные традиции сочетаются с новшествами современности.

«Совершенно другое небо, другие краски, другие люди. Цвет - совершенно другой. Получаются какие-то экзотические путешествия», - пояснила Наталья Шепелева.

Полотен, на которых Наталья изобразила себя, - единицы. При наличии огромного количества друзей и знакомых, в жизни художница - очень скромный человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.