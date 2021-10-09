Оксана Сенькина рассказала о будущем системы дополнительного образования

Что такое навигатор дополнительного образования? О том, как педагоги музыкальных и художественных школ, а также спортивных секций оценивают достижения своих воспитанников, рассказала директор регионального модельного центра дополнительного образования детей региона Ольга Сенькина. Она стала гостьей очередного выпуска программы «Экспресс. Тема» (16+).

«В дополнительном образовании тоже есть своего рода оценивание. Только оно зачастую выражается в творческой форме. Если ребенок, который обучается, предположим вокалу, то в качестве зачетной форму у него будет выступление на концерте или еще что-то. Действительно, когда дети участвуют в каких-либо мероприятиях регионального, всероссийского уровня, они получают грамоты - это и есть уровень освоения программы, как показатель», - пояснила Оксана Сенькина.

Какое будущее ждет систему дополнительного образования и какие формы занятости детей могут надолго уйти в онлайн. Это и много другое вы узнаете, посмотрев «Экспресс. Тема» на официальном сайте телеканала.