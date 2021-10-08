Пензенца подозревают в серии краж продуктов с прилавков магазинов

Получить новый срок, не выходя из мест лишения свободы, рискует житель Пензы, которого подозревают в кражах продуктов из магазинов города.

Его причастность к совершению хищения товаров на общую сумму в две с половиной тысячи рублей установило следствие благодаря записи камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек. Преступление произошло летом 2021 года. Теперь следствие приблизилось к его раскрытию.

«Вместе с тем установлена причастность мужчины к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Первомайского района города Пензы. Преступления он совершал по одной и той же схеме: заходил в торговый зал, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, брал с витрины продукты, прятал их в пакет, после чего покидал магазин. Похищенные продукты питания он продавал на улице неизвестным», - сообщила старший дознаватель ОП №4 УМВД России по городу Пензе Юлия Карасева.

Вырученные деньги 45-летний мужчина тратил на свои личные нужды. По факту данного хищения возбуждено уголовное дело. Добавим, что гражданин уже привлекался к ответственности за преступления имущественного характера. Сейчас он отбывает свое очередное наказание за ранее совершенный проступок перед законом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.