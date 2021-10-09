Житель Пензы пытался защититься от нападения, а теперь может угодить за это в тюрьму

Защитить себя от нападения, вызвать полицию и стать подозреваемым сразу по двум статьям, причем уголовным. Такая история произошла с жителем Пензы. Он обратился в редакцию телеканала «Экспресс», чтобы поделиться ею во всех подробностях. Приговорить или оправдать его уполномочен суд. Сторона защиты, разумеется, за второй вариант окончания этой истории.

Вопрос, ответ и удары в лицо вдогонку. Сергей Косарев хорошо помнит ту потасовку, ведь после нее его жизнь круто изменилась, только далеко не в лучшую сторону. Пока он думал, что поступил правильно, нейтрализовав возмутителя ночного спокойствия и сдав его в руки полиции, органы дознания возбудили уголовное дело против него же, причем сразу по двум статьям: «Причинение вреда здоровью средней тяжести» и «Угроза убийством». Доводы стороны защиты, что это Сергей первым стал жертвой нападения, а все дальнейшее - это чистая самооборона, не возымели своего действия. Дознаватель принял к сведению факт нанесения Сергеем своему оппоненту телесных повреждений средней тяжести, но не учел, что серию ударов мужчина нанес в тот момент, когда освобождался от душившего его соперника. Это подтвердила и медико-криминалистическая ситуационная экспертиза.

«Тот вред, который причинен фактическому нападавшему, то есть инициатору конфликта, он не мог быть причинен тем, что Сергей удерживал, ожидая сотрудников полиции», - пояснил адвокат Сергея Косарева Али Хальметов.

Сергей и его адвокат недоумевают, как ему можно инкриминировать угрозу убийством, когда он сам вызвал к месту происшествия стражей порядка и, как только те прибыли, тут же перестал удерживать своего обидчика. Тем более, пока ехал наряд, сцепившихся мужчин видели несколько человек, которые вели себя явно не так, как если бы на их глазах один убивал другого. На протяжении 20 с лишним минут Сергей Косарев не выпускал из своей хватки мужчину, который, во-первых, был пьян и агрессивен, а во-вторых, превосходил его по комплекции, еще и, как оказалось, имеет опыт занятий единоборствами.

«Я понимал, что вряд ли, если я его сейчас его отпущу, то он ничего делать не будет, а во-вторых, он выше меня, сильнее и после этих ударов у меня голова кружилась», - рассказал подозреваемый по уголовному делу Сергей Косарев.

Кто первый начал конфликт, хорошо видно на записи камеры видеонаблюдения. Но получивший отпор молодой человек, видимо, не знал о встроенном в домофон объективе, иначе трудно объяснить, почему он ввел людей в погонах в заблуждение.

Сергей вспоминает, что напавший на него неизвестный не просто налетел с кулаками, но и сам его чуть не задушил. Эту попытку видела свидетельница, вот только к ее словам дознаватель отнесся скептически, а фотографии с красными следами на шее Сергея и вовсе не стал приобщать к материалам дела.

«Выйдя из подъезда, я увидела, что незнакомый мужчина находится сверху над Сергеем и руки его находятся на шее у Сергея, о чем я сообщила дознавателю, но не было зафиксировано», - рассказала свидетель Марина Щелкова.

Сторона защиты подозреваемого, столкнувшись с подчеркнуто субъективным подходом к расследованию, направила несколько жалоб в прокуратуру. Однако ни одна из них не была удовлетворена. Прокурор целиком и полностью поддержал логику органов дознания и направил материалы в суд.

«В данном случае формальных подход к рассмотрению этой ситуации к расследованию влечет к тому, что у людей будет утрачена вера в закон, в справедливость, а такого в нашей стране просто не должно было быть», - отметил юрист, руководитель юридической компании Эдуард Морев.

Кстати, интересный штрих в обвинительном акте: непонятно, почему свидетельница Марина Щелкова, показания которой говорят в пользу Сергея Косарева, оказались в числе свидетелей обвинения.

Если суд все-таки вынесет обвинительный приговор в отношении защитившего себя мужчины, может появиться довольно парадоксальный прецедент и в будущем любой другой пензенец, подвергшийся внезапной агрессии, подчеркнем, поздно ночью и в безлюдном месте, окажется перед странным выбором: или попробовать отбить атаку, но при этом впоследствии самому попасть под уголовное преследование, или ничего не делать, полностью сдавшись на милость агрессора, но тогда ценой вопроса станет уже не свобода а жизнь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.