19:58
08.10.2021г.
В Пензе состоялось заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО

В Пензе состоялось заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО

Пт, 08.10.21 19:29
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В правительстве Пензенской области 8 октября состоялось заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти регионов ПФО. В нем приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Олег Мельниченко, парламентарии регионов Поволжья.

Одной из тем стало совершенствование молодежной политики. Полпред Игорь Комаров призвал уделять достаточное внимание проблемам молодых людей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Недостаточная проработка, недостаточное внимание к проблемам молодежи приводит к тому, что образовавшуюся пустоту начинают заполнять внешние силы, в том числе деструктивные. Результаты порой мы видим самые трагические. Противопоставить этому можно сильную государственную политику, консолидирующую органы власти, общество и самих молодых людей», - отметил Игорь Комаров.

Регионы должны привести законодательство в соответствие с федеральным законом «О молодежной политике в РФ».

Также стороны обсудили модернизацию и развитие агропромышленного комплекса ПФО. Полпред отметил, что он в пандемию доказал свою эффективность.

Губернатор Пензенской области подчеркнул, что оба рассматриваемых на заседании вопроса напрямую затрагивают будущее не только регионов ПФО, но и всей России.

«Для развития субъектов Российской Федерации стратегически важная задача – сохранение в регионах молодежи: самой динамичной, мобильной, креативной части общества, нашего предпринимательского и кадрового капитала», - подчеркнул Олег Мельниченко, сказав, что подрастающее поколение должно иметь стартовые возможности для развития своего потенциала.

Ограничение оттока молодежи из сельской местности глава региона обозначил в качестве одной из основных задач органов местного самоуправления. Для ее решения необходимо развивать поддержку фермерства.

«В рамках заседания также состоялось избрание нового координатора Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Им стал Евгений Люлин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательными Собраниями Нижегородской и Пензенской областей», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также в рамках рабочего визита стороны посетили предприятие ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе. Предприятие стало партнером в государственной программе по строительству жилья для сотрудников.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/society/342910/
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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