В пензенскую больницу №6 купили новый рентген почти за 18 млн руб

В медорганизации установили современный рентгендиагностический цифровой комплекс со столом - штативом поворотным КРДЦ-Т20/Т200 «РЕНЕКС», уточнили в пресс-службе областного минздрава. Из бюджета региона для этого выделили 17 миллионов 910 тысяч рублей.

«Новый комплекс имеет три рабочих места, оснащен плоской цифровой панелью. Дает возможность делать рентгеноскопию, рентгенографию и томографию на одном рабочем месте и единовременно, при вертикальном, горизонтальном или наклонном положении пациента. Немаловажная особенность – это возможность передачи снимка по WI-FI на компьютер врача сразу же после завершения исследования», - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что для нового аппарата не требуется дополнительной установки для оцифровки снимка, картриджи и прочие дополнительные расходные составляющие. При необходимости снимок можно распечатать на принтере, который входит в комплект установки.

Планируется, что на новом аппарате в основном будут исследовать травматологических пациентов для динамического наблюдения. Так же медики могут проводить на нем диагностику пациентам хирургического, урологического и терапевтического профилей. Для этого все сотрудники прошли обучение, в ближайшее время аппарат будет введен в эксплуатацию.