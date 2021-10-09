Кинолог объяснил, почему не обязательно гулять с собакой утром

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев считает, что нет необходимости просыпаться рано утром ради выгула собаки. Он уверен, что для этого нужно приучить питомца к своему графику.

«Вы вполне можете приучить собаку к такому графику, к которому привыкли именно вы. Главное соблюдать режим дня питомца и не заставлять терпеть собаку более 12 часов», — рассказал эксперт.

Кинолог считает, что для того, чтобы подольше поспать, накануне нужно выйти на прогулку попозже. Но такой график должен быть постоянным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. В частности, для взрослой собаки не важно, когда выгуливать — в 5:00 или 10:00. Но перерыв между выгулами должен быть не больше 12 часов.

Если питомец не справил нужду дольше этого времени, то его здоровье может пострадать. А если собака будет постоянно сдерживаться, то это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой. В основном, по словам специалиста, собаки могут спокойно терпеть от семи до девяти часов после вечерней прогулки, но лучше гулять чаще, например, каждые 8-10 часов.