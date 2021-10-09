В Арбеково легковушку зажали два авто

В Пензе в Арбеково 9 октября произошла авария. Об этом очевидец сообщил в Сети.

Фотографию с места происшествия пензенец опубликовал в сообществе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что машины столкнулись возле дома №42 по улице Рахманинова примерно в 10:50. Судя по кадру, участниками ДТП стали три легковушки. Две машины буквально зажали Lada Kalina «мордами».

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Водителям необходимо помнить о том, что каждый маневр за рулем должен быть тщательно продуман, так как любое неверное действие может стать причиной аварии.