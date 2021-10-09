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Олег Мельниченко пообщался с участниками первого регионального съезда краеведов

Олег Мельниченко пообщался с участниками первого регионального съезда краеведов

Сб, 09.10.21 12:10
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 9 октября по видеосвязи пообщался с участниками первого регионального съезда краеведов.

В начале общения глава региона поблагодарил Региональную общественную организацию краеведов Пензенской области и сотрудников Института регионального развития за подготовку съезда. Он считает, что сплочение краеведов поможет решению многих задач.

«Это и сохранение исторической памяти, и повышение интереса к культурному многообразию нашего региона, и развитие внутреннего туризма, и, прежде всего, патриотическое воспитание жителей Пензенской области», - добавил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что необходимо налаживать системность в реализации масштабных исторических проектов о родном крае, отметив богатый опыт пензенских исследователей. Глава региона назвал работу над трехтомным академическим изданием по истории области ключевым направлением деятельности, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Работа над фундаментальным научным трудом по моему поручению уже началась. Институтом регионального развития Пензенской области составлена научная концепция будущего издания. Сформирован авторский коллектив, в состав которого вошли ведущие краеведы региона», - добавил губернатор, уточнив, что в планах - реорганизация издательской деятельности, в результате которой журнал «Пензенское краеведение» приобретет статус областного научно-популярного издания. А также создание экспертного совета по выпуску краеведческой литературы.

«Необходимо масштабировать данное движение на весь регион, сделать его всеобъемлющим. Роль координатора фактически взял на себя Институт регионального развития Пензенской области. Он взаимодействует со всеми вузами, колледжами, школами, учреждениями дополнительного образования, культуры, общественными организациями региона», - отметил Олег Мельниченко, пожелав участникам Съезда успехов в работе.

Помимо этого, он поручил организовать подготовку к проведению Всероссийских краеведческих чтений, которые планируется провести в Пензе в 2022 году.

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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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