Олег Мельниченко пообщался с участниками первого регионального съезда краеведов

В начале общения глава региона поблагодарил Региональную общественную организацию краеведов Пензенской области и сотрудников Института регионального развития за подготовку съезда. Он считает, что сплочение краеведов поможет решению многих задач.

«Это и сохранение исторической памяти, и повышение интереса к культурному многообразию нашего региона, и развитие внутреннего туризма, и, прежде всего, патриотическое воспитание жителей Пензенской области», - добавил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что необходимо налаживать системность в реализации масштабных исторических проектов о родном крае, отметив богатый опыт пензенских исследователей. Глава региона назвал работу над трехтомным академическим изданием по истории области ключевым направлением деятельности, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Работа над фундаментальным научным трудом по моему поручению уже началась. Институтом регионального развития Пензенской области составлена научная концепция будущего издания. Сформирован авторский коллектив, в состав которого вошли ведущие краеведы региона», - добавил губернатор, уточнив, что в планах - реорганизация издательской деятельности, в результате которой журнал «Пензенское краеведение» приобретет статус областного научно-популярного издания. А также создание экспертного совета по выпуску краеведческой литературы.

«Необходимо масштабировать данное движение на весь регион, сделать его всеобъемлющим. Роль координатора фактически взял на себя Институт регионального развития Пензенской области. Он взаимодействует со всеми вузами, колледжами, школами, учреждениями дополнительного образования, культуры, общественными организациями региона», - отметил Олег Мельниченко, пожелав участникам Съезда успехов в работе.

Помимо этого, он поручил организовать подготовку к проведению Всероссийских краеведческих чтений, которые планируется провести в Пензе в 2022 году.