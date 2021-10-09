Число новых заболевших ковидом пензенцев побило очередной антирекорд

Положительные тесты получили 280 человек. Это на пять пациентов больше, чем днем ранее. За весь период наблюдений ковид обнаружили у 72 934 пензенцев. Отметим, что в течение нескольких месяцев число зараженных за сутки жителей области держалось в пределах 230-240, после чего начало расти.

По России выявили 29 362 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до конца октября. По-прежнему необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

