Пензенец пожаловался на опасную коммунальную яму на Окружной

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой о помощи. Он рассказал, что коммунальщики раскопали во дворах ямы и оставили их на несколько месяцев.

Мужчина уточнил, что разрытия сделаны на въезде во дворы домов №27, 27А, 29, 29А и 31 по улице Кижеватова, а также на улице Воронова, 24.

«Ямы раскопали еще в июле и бросили их. Никто ничего не меняет и даже не делает вид, а из-за этого ежедневно возмущаются водители, которые пытаются в этом месте разъехаться и чиркают свои автомобили об ограждения, потому что проезд сузился в несколько раз. Пожарная машина теперь, если что-то случится, просто не проедет. Начинаются заморозки, а трубы абсолютно ничем не защищены. С первыми серьезными морозами они просто лопнут, и весь ремонт начнется заново. Обещали же пензенцам, что все коммунальные работы закончат до начала отопительного сезона. Когда уже в этом городе прекратятся бесконечные раскопки?» - написал городанин.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.

