Глава Минздрава назвал орган, который серьезно страдает от ковида

«Врачи отмечают и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», - цитирует слова Михаила Мурашко ТАСС.

По словам главы Минздрава, помочь в этом случае может вакцинация, так как она позволяет не только избежать заболевания, но и исключить тяжелые последствия после лечения ковида.