Пензенца возмутило качество посадки деревьев в центре

В «Жалобную книгу» информагентства обратился пензенец. Он считает, что в центре города некачественно высадили деревья.

«После сделанной ранее посадки деревьев на ул. Кирова, вместо погибших, почему-то оставили небольшой участок около южной стороны дома №67, который ранее был засажен. Надо же доделать обещанное весной, и посадить на этом участке два-три крупномера», - написал местный житель.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.