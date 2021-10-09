Пензячка лишилась 300 тысяч рублей после разговора с мошенником

26-летняя жительница Башмаковского района Пензенской области попалась на уловку телефонных мошенников. Она обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на имя сельчанки злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это мужчина попросил ее самостоятельно оформить кредит и продиктовать реквизиты карты с кодами подтверждения, что та и сделала.

После девушка обнаружила, что с её банковской карты произошло списание около 300 тысяч рублей. После этого она осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните, что обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - обратились к пензенцам в региональном УМВД.