Пензенец нашел на обочине щенка с переломанными лапками

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенке, у которого сломаны передние лапки.

Девочку нашли на обочине дороги. Неравнодушный пензенец отвез ее в клинику, где крохе сделали рентген. Оказалось, что у щенка сломаны две передние лапки. Помочь малышке согласились в фонде.

«На правой лапе ситуация оказалась хуже, чем на левой, там открытый перелом с осколками. Девочку назвали Финки. Ей сделали операцию, теперь там стоит аппарат, скрепляющий косточки. Вторую лапку мы обрабатываем.

Девчушка оказалась невероятно славной и терпеливой пациенткой. Она не кричит, не плачет, а стойко переносит все обработки и манипуляции. У Финки есть все шансы встать на передние лапки, только нужно время и грамотная помощь. Без помощи большого человека чудес в ее маленькой жизни не случится», - написали сотрудники фонда в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как помочь малышке встать на лапки, можно здесь.