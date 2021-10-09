Инфекционист назвал самое опасное время года по заражению ковидом

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что самое опасное время для встречи с коронавирусом – осень. Это связано с традиционным ростом числа пациентов с респираторными заболеваниями.

«Сейчас идут осенние вирусные инфекции, помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов», — сказал врач.

Он добавил, что особенно опасна такая ситуация для людей, которые не прошли вакцинацию от ковида, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

«Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой коронавируса, то оно наступает тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или перенесенную болезнь», — пояснил инфекционист.

Он уверен, что вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с ковидными больными, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов, исключив из списка наиболее опасный из патогенов.