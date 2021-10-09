Пензенец поплатился жизнью за желание купить алкоголь

67-летнего мужчину подозревают в убийстве сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

По данным следствия, утром 27 сентября пенсионер был дома, в это время 4-летний сын привел в квартиру приятелей. Мужчины выпивали, отцу это не понравилось, и он попросил всех уйти.

Позже сын вернулся домой и начал просить у пенсионера деньги на спиртное, тот отказал. В ответ мужчина начал оскорблять отца и несколько раз его ударил. Разозлившийся пензенец пошел на кухню, взял нож и вонзил его в дебошира. После случившегося он вызвал «скорую» и полицию. Потерпевший скончался на месте.

Пенсионера заключили под стражу. Расследование дела продолжается.