Японский диетолог назвал идеальный продукт для спортсменов

Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал, что «самую идеальную» пищу можно найти в любом магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News Japan .

По мнению специалиста, одними из наиболее полезных продуктов являются яйца.

«Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых», — отметил он.

Диетолог также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. Они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц. Однако эксперт предупредил, что в продукте отсутствует витамин С и пищевые волокна, поэтому яйца лучше совмещать с рисом, овощами и фруктами.