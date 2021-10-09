Японский диетолог назвал идеальный продукт для спортсменов

Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал, что «самую идеальную» пищу можно найти в любом магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News Japan.
По мнению специалиста, одними из наиболее полезных продуктов являются яйца.
«Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых», — отметил он.
Диетолог также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. Они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц. Однако эксперт предупредил, что в продукте отсутствует витамин С и пищевые волокна, поэтому яйца лучше совмещать с рисом, овощами и фруктами.