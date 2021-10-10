В Пензе проверят работу маршрутки №93

Пензячка в аккаунте губернатора Олега Мельниченко пожаловалась на работу маршрута №93. По ее словам, вечером невозможно дождаться маршрутку.

«Вечером не уехать. Пишешь жалобу - одни отписки, что маршрутка была на линии. А как доказать, что стоишь по часу и едешь на такси», - написала она.

В городском управлении транспорта и связи обещали провести проверку по обращению:

«Будет проведена проверка работы автобусного маршрута №93 и приняты меры для обеспечения выполнения вечерних рейсов».

Напомним, в Пензенской области с 2022 года начнется модернизация системы общественного транспорта. Контролировать работу будет региональное правительство. Планируется переход на систему брутто-контрактов (оплата перевозчикам за километры пути, а не количество пассажиров). Намечено обновление автопарка, создание АТП и так далее. Изменения затронут в основном Пензенскую агломерацию: Пензу, Заречный, Пензенский и Бессоновский районы.