Пензячка сообщила о новой коммунальной проблеме в месте, где люди сварились в кипятке

Жительница Пензы в соцсети рассказала, что на ул. Аустрина, где два года назад машина провалилась в яму с кипятком и погибли водитель и пассажир, вновь возникли проблемы с коммуникациями.

«На ул. Аустрина, недалеко от колледжа и третьего лицея, где не так давно заживо сварились люди, опять образуются дыры, из которых идет пар. Одну из них прикрыли осколком плитки», - написала она.

На обращение ответили с официального аккаунта городского управления ЖКХ:

«Отправлена заявка в филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс». Специалисты организации в порядке своих должностных обязанностей проведут обследование данного участка не позднее 1 ноября».

Напомним, о проблемах своего дома, двора или улицы также можно сообщать в «Жалобную книгу» информационного агентства.