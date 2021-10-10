Губернатор поздравил пензенцев с Днем работников сельского хозяйства

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 10 октября поздравил жителей региона с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса - стратегическая задача. От труда представителей этой сферы зависит укрепление социально-экономического потенциала России, продовольственной безопасности страны, увеличение экспортных поставок, благополучие жителей.

В Пензенской области сельское хозяйство развивается активно.

«Агропромышленный комплекс региона непрерывно наращивает объемы производства, становится привлекательным для инвесторов, для открытия новых современных производств, реализации масштабных проектов.

В этот торжественный день выражаю вам искренние слова признательности за добросовестный труд, профессионализм, неизменную верность избранному делу и родной земле!» - отметил губернатор, обращаясь к работникам и ветеранам отрасли.

Олег Мельниченко пожелал представителям этой сферы здоровья, благополучия, счастья, успехов, новых свершений на благо Отечества.