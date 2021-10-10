В Пензе в субботнике приняли участие 7,5 тысяч жителей

В Пензе осенний месячник по благоустройству завершился масштабной уборкой города, в которой приняли участие 7,5 тысяч жителей. Она состоялась накануне, 9 октября.

На работы вышли представители предприятий и организаций, общественники и активные жители, сообщает пресс-служба мэрии.

В Железнодорожном убрали мусор на набережной Суры в рамках акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Расчистили лесополосу между улицами Ново-Казанской и Измайлова. На улице Светлой привели в порядок лесной массив напротив школы № 66 и горбольницы №4. Также привели в порядок территорию двора на Медицинской,14, зону отдыха вдоль школы № 66.

В Ленинском районе горожане убрали мусор на детских и спортивных площадках по улице Кирова, 67, 69, в районе домов № 14А, 24 по проспекту Победы, на улице Сборной.

Студенты колледжа пищевой промышленности благоустроили территорию сквера в районе домов № 12, № 14, № 16 по проспекту Победы.

В Первомайском районе убирались в зеленых зонах на улицах Лермонтова, Калинина, Мира, Ленинградской, в сквере «Чайка» на улице Терешковой. Приведен в порядок сквер «Воейков».

В Октябрьском районе участники субботника убрали листву на участке от улицы Стасова вдоль проспекта Строителей, включая территории детских площадок. Также мусор собрали на территориях от улицы Аустрина до Островной, от универсама № 175 до улицы Ладожской, от Бородина, 27а до улицы Собинова. Приведена в порядок и зеленая зона от проспекта Победы до проспекта Строителей, очищены световые опоры от объявлений на улице Шмидта.