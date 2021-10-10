17:26
10.10.2021г.
Роспотребнадзор дал рекомендации тем, у кого возникли проблемы с памятью после ковида

Роспотребнадзор дал рекомендации тем, у кого возникли проблемы с памятью после ковида

Вс, 10.10.21 11:16
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Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что при нарушении памяти после ковида возможно восстановление.

Она отмечает, что на это потребуется полтора-два месяца. Но у ряда пациентов на восстановление памяти может уйти до полугода и даже больше. Все зависит от выраженности нарушений и проводимой терапии, пишет РИА Новости.

Восстановительные мероприятия может рекомендовать терапевт или невропатолог при индивидуальной консультации, так как общей схемы для этого нет. Чаще всего таким пациентам назначают витамины. На нервную систему выраженное влияние оказывают витамины группы В.

По словам заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, нарушения памяти могут встречаться даже при легкой форме болезни. Но вакцинация значительно снижает тяжесть течения коронавируса и его последствия для здоровья.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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