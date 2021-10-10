Роспотребнадзор дал рекомендации тем, у кого возникли проблемы с памятью после ковида

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что при нарушении памяти после ковида возможно восстановление.

Она отмечает, что на это потребуется полтора-два месяца. Но у ряда пациентов на восстановление памяти может уйти до полугода и даже больше. Все зависит от выраженности нарушений и проводимой терапии, пишет РИА Новости.

Восстановительные мероприятия может рекомендовать терапевт или невропатолог при индивидуальной консультации, так как общей схемы для этого нет. Чаще всего таким пациентам назначают витамины. На нервную систему выраженное влияние оказывают витамины группы В.

По словам заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, нарушения памяти могут встречаться даже при легкой форме болезни. Но вакцинация значительно снижает тяжесть течения коронавируса и его последствия для здоровья.