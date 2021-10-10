Жителю Евлашево может грозить до двух лет лишения свободы за «пьяную» езду

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, мужчина ранее уже попадался на таком нарушении. Ему назначали административное наказание. Теперь возбуждено уголовное дело, и ему может грозить до двух лет лишения свободы.

«Если вы стали очевидцем того, как человек управляет в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Нужно запомнить приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы человека, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду», - призывают в управлении.