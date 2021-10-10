17:27
10.10.2021г.
В Пензенской области снизились объемы продаж алкоголя в общепите

В Пензенской области снизились объемы продаж алкоголя в общепите

Вс, 10.10.21 14:11
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В Пензенской области по итогам 2020 года снизились объемы продажи алкоголя в заведениях общепита. Такие данные приводит Росалкогольрегулирвоание.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в барах и ресторанах реализовали 1 617,245 тысяч декалитров алкоголя (кроме пива, сидра, медовух и суаре). Это меньше чем в 2019 году, где было 1 694, 951. За последние годы больше всего показатель был в 2018 году – 1 732,484 тысяч декалитров.

Самые высокие данные в ПФО по 2020 году зафиксированы в Татарстане – 5 492,426 тысяч декалитров. На втором месте – Нижегородская область, 5 355,728. На третьем месте расположился Башкортостан – 4 884,931. Наименьшие объемы – в Мордовии, где реализовали 923,672 тысячи декалитров.

Напомним, употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Топ мифов об употреблении алкоголя можно найти здесь.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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16.09.2021 17:22
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06.09.2021 17:19
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