В Пензенской области снизились объемы продаж алкоголя в общепите

В Пензенской области по итогам 2020 года снизились объемы продажи алкоголя в заведениях общепита. Такие данные приводит Росалкогольрегулирвоание.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в барах и ресторанах реализовали 1 617,245 тысяч декалитров алкоголя (кроме пива, сидра, медовух и суаре). Это меньше чем в 2019 году, где было 1 694, 951. За последние годы больше всего показатель был в 2018 году – 1 732,484 тысяч декалитров.

Самые высокие данные в ПФО по 2020 году зафиксированы в Татарстане – 5 492,426 тысяч декалитров. На втором месте – Нижегородская область, 5 355,728. На третьем месте расположился Башкортостан – 4 884,931. Наименьшие объемы – в Мордовии, где реализовали 923,672 тысячи декалитров.

Напомним, употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Топ мифов об употреблении алкоголя можно найти здесь.