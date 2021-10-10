43% пензенцев назвали причиной увольнения низкую зарплату

Низкую зарплату назвали в качестве причины увольнения с последнего места работы 43% опрошенных жителей Пензенской области.

Из этой массы чаще всего такую причину называли сотрудники транспортной сферы, административный персонал.

27% оставили работу из-за скучных задач, 18% - из-за большого объема заданий. Также назывались семейные обстоятельства, неудобное местоположение компании, нарушения Трудового кодекса, отсутствие удаленки, говорится в исследовании hh.ru.

На скучные задачи чаще жаловались представители IT-сферы, на нарушение Трудового кодекса – представители транспортной сферы и специалисты по управлению персоналом.