Покрышечный хендмейд у чиновников не в моде

Нешуточные страсти кипели в минувшую пятницу на сессии Пензенской городской думы. Впрочем, скучно на таких мероприятиях не бывает никогда.

Народные избранники пребывают в состоянии вечного боя: то с чиновниками, то со своими «коллегами» по мандату. Но нужно отдать должное депутатам: нередко им удается отстоять интересы горожан. Вот и в этот раз они сказали «нет» чиновникам, решившим убрать с дворовых клумб декор из покрышек. Не помогли даже доводы главы Пензы.

Где эффект?

В повестке дня «покрышечный» вопрос был не первым. Но атмосфера в зале Думы стала накаляться задолго до его рассмотрения.

На шестой минуте один из народных избранников напомнил чиновникам о том, что мало кто из них остается до конца сессии, и попросил руководителей городских управлений и их замов заранее позаботиться о переносе неотложных дел. Оно и понятно: в зале Думы решаются не менее (а зачастую куда более) важные вопросы, чем в кабинетах чиновников. Но по негласным традициям руководители управлений и их заместители «убегают» из зала сразу после того, как отчитаются по своим вопросам. Да и на сессии некоторые из них приходят неподготовленными — не владеют информацией, плавают, как двоечники у школьной доски…

К начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной это не относится — она дружит с цифрами, запутать ее «математическими» вопросами сложно. Но и она порой не может найти выход из тупиковых ситуаций (особенно, если они напрямую ее не касаются). Отчитываясь о доходной части бюджета, которую предполагается увеличить более чем на 271 миллион рублей, Завьялкина получила вопрос от одного из депутатов: какую прибыль в течение последнего года принесло бюджету АО «Пензгорстройзаказчик», находящееся в ведении городской администрации? И почему оно до сих пор не продано? Ответов не последовало.

Напомним, предприятие, принадлежащее городу, должно было быть продано с аукциона в рамках работы по ликвидации

МУПов. Раньше планировалось, что от предприятий с такой формой собственности город должен избавиться к 2023 году. Это намерение многие до сих пор считают неоднозначным: время показывает, что муниципальные предприятия все-таки нужны. Но, разумеется, их деятельность должна быть эффективной. А с этим пока туго.

«В Пензе одни из самых высоких цен на жилье. При этом гор­администрация имеет в своем арсенале целую строительную компанию, которая почему-то не приносит большого дохода в бюджет, хотя строительство — один из самых прибыльных видов бизнеса, — констатировал Александр Смирнов. — Неоднократно это предприятие выставлялось на торги, но успехом они не увенчались. Мы постоянно жалуемся на нехватку денег. В том числе — на ремонт муниципального жилья. В то же время администрация города «сидит» на деньгах, но по каким-то причинам не может их получить».

По словам депутата, ситуация странная, наводящая на различного рода размышления. «Нет ли здесь коррупционной составляющей? — рассуждал народный избранник. — Может быть, какой-нибудь сторонний застройщик таким образом лоббирует свои интересы, постепенно отжимая земельные участки, находящиеся в ведении Горстройзаказчика? Я бы очень хотел, чтобы на эту ситуацию обратили внимание правоохранительные органы. Вопросы коррупции не в декларациях чиновников, а в их деятельности. В том, что бюджет недополучает доходы и расходует деньги непонятным образом».

«Закопанные» деньги

Тема бесхозяйственности «всплыла» и при рассмотрении поправок, которые предполагалось внести в программу по формированию комфортной городской среды. Ответ пришлось держать и.о. начальника городского управления ЖКХ Вадиму Фейгину. Получалось у него это настолько плохо, что в какой-то момент народные избранники посоветовали ему глубже изучать профильную информацию, а оказавшись за трибуной, быть готовым к острым вопросам. Например, связанным с проездом Жемчужным. В прошлом году за бюджетные деньги там был заасфальтирован участок площадью 2180 кв. м, на что было потрачено около двух миллионов рублей. Но вскоре эта территория была огорожена и перекопана застройщиком, развернувшим рядом строительство жилого дома.

Депутаты вполне резонно поинтересовались, как это могло случиться и кто ответит за «закопанные» деньги? Вторая часть вопроса осталась без ответа, а первую Вадим Фейгин прокомментировал так: «Когда определяли места асфальтировки, скорее всего, не учли, что в дальнейшем там будет вестись строительство».

Сплошные странности

Несогласованность сквозит во всем. Даже в поправках, которые должны были одобрить депутаты. Но не одобрили, потому что они, по мнению народных избранников, идут вразрез с интересами горожан. В частности, запрещают использовать отходы производства (в том числе автомобильные покрышки) для благоустройства территорий и клумб. А в Пензе много дворов, в которых эти самые покрышки, превратившись в «малые архитектурные формы», создают уют и мимимишное настроение. Кто не видел сделанных из них лебедей и заборчиков для клумб?

«В связи с тем что «управляйки» не занимаются благо­устройством придомовых территорий, люди сами приводят их в порядок, — констатировали депутаты. — На самом деле жители многоэтажек выполняют еще и функции муниципалитета, который не тратит деньги на благоустройство дворов. Покрышками огорожены клумбы, детские площадки и даже футбольные поля».

Но у чиновников иная позиция, правда, отстоять ее не получилось, даже несмотря на помощь Мутовкина, считающего, что век покрышек прошел. По его мнению, такой декор не только морально устарел, он еще и потенциально опасен, поскольку резина, разлагаясь, выделяет токсичные вещества.

Однако депутатов удивила не только «покрышечная» история. В поправках содержится немало других странностей. Например, они запрещают использование открытого огня на торфяных почвах. «А где в Пензе торфяные почвы?» — поинтересовались думцы у и.о. начальника управления ЖКХ. Ответить на этот вопрос он не смог.

Мы не эксперты и не можем утверждать, что в нашем городе нет торфяников. Но об их существовании чиновникам неизвестно. «Вы, когда переписываете федеральные правила, хотя бы адаптируйте их к местным реалиям», — посоветовали депутаты главному коммунальщику города.

Ольга Семенеева, газета "Наша Пенза" (орфография и пунктуация оригинала сохранены)