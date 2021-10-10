Пензенец попытал счастья в юбилейном сезоне шоу «Голос»

Пензенец Дмитрий Кабунин принял участие в первом выпуске юбилейного сезона шоу «Голос». Он исполнил для жюри свою интерпретацию песни «Ночь» Андрея Губина.

Состав жюри был таким же, как в первом сезоне передачи: Пелагея, Леонид Агутин, Александр Градский, Билан, - участие в котором также принимал пензенец. Но ни тогда, ни в этом выпуске ни один из них не повернулся.

Комментируя номер, певица Пелагея поинтересовалась, является ли эта версия песни авторской. Дмитрий Кабунин подтвердил, что написал музыку сам.

«Мама у меня часто слушала ее в моем детстве, и у меня появилась идея: почему бы не изменить и не сделать ее лирической», - рассказал молодой человек.

Пелагея отметила вокальные данные молодого человека и что песня «получилась очень лирической, очень настроенческой и совсем иной, нежели у Андрея Губина». Но, по ее мнению, композиции не хватило развития и музыка проигрывает оригиналу.

Мэтр Александр Градский сказал, что у артиста есть две минуты на выступление, и за это время нужно удивить зрителей и жюри. В этом случае такого не произошло. Иметь просто хорошие вокальные данные мало.

«Ровно, мило, но не удивили», - подчеркнул он.

Дмитрий Кабунин поблагодарил за отзывы и обещал вернуться вновь, чтобы удивить.