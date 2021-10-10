За счет дорожного фонда Пензенской области привели в порядок 170 км

В Пензенской области в 63 муниципалитетах подготовили проекты на ремонт дорог. В результате на субсидии регионального фонда отремонтировали более 170 км дорог местного значения, сообщает минстрой.

В целом, в Пензенской области региональный дорожный фонд предоставляет средства уже пятый год подряд. Ежегодно сумма субсидий растет. Так, в 2016 году это был 121 млн рублей, в 2021 году - более миллиарда. На эти деньги отремонтировали свыше 400 км дорог местного значения, отмечают в пресс-службе ведомства.

«Печально осознавать, что не все главы сельских администраций находят пути для участия в программе субсидирования, что негативно отражается на качестве жизни населения. Дороги постепенно разбиваются, образуются ямы, колейность. Передвигаться по таким дорогам не только не комфортно, но и просто опасно», - добавляют в министерстве.