Кузнечане возмущены разрушениями на новой детской площадке

Жительница города Кузнецк Пензенской области в соцсети рассказала о том, что подростки ломают новую детскую площадку на ул. Плеханова.

Женщина считает, что если бы конструкции были прочнее, то не было бы столь сильных повреждений.

«Новая площадка на улице Плеханова продержалась неделю! Хлипкие доски, еле все держится на маленьких саморезах. Еще месяц - и останутся одни обломки. Подросткам, которым плевать на замечания, просто скоро все доломают», – написала она.

Местные жители возмутились случившемся. Но, в первую очередь, из-за поведения тех, кто разрушает площадку. По словам авторов комментариев, родители должны больше разговаривать с детьми об их поведении и оговаривать тех, кто хулиганит на площадке, и вызывать полицию или делать фото, которое потом можно передать стражам порядка. Конструкции здесь ни при чем – они рассчитаны на вес детей, и это тоже нужно учитывать.

«Хоть штырями прибивай, все равно оторвут», - отметил один из пользователей.